18 yaş altı çocuklara ve gençlere sokağa çıkma izni başladı!

03.06.2020 14:05

Türkiye genelinde en çok araştırılan sorulardan biri 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Oluyor. Kabine Toplantısı’nda normalleşmenin ikinci aşaması görüşüldü. Corona virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve bu sınır 18 yaşa düşürüldü, ayrıca seyahat izni de verildi. Hem çocuklar hem de ebeveynler 18 yaş altı sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saati merak ederek sıkça sorguluyor. İşte Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusunun yanıtı…

Corona virüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Risk grubunda olan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ise yasak devam ediyor. Haftanın belli günleri ve saatlerinde dışarı çıkma izni verilen 18 yaş altı sokağa sokağa ne zaman çıkacak? Yeni alınan karara göre 18 yaş altındaki çocuklar da aileleriyle birlikte seyahat edebilecek. İşte İçişleri Başkanlığı 18 yaş altı sokağa çıkma genelgesi...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKACAK?



0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.



"ARTIK İKİLİ SİSTEM YOK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu üç kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz.



0-18 YAŞ ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?



Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

81 İl Valiliğine 18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi



65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.



Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatıldı.



Diğer yandan, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerin ve çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların SGK veya vergi kaydı olanlardan çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;



Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için;

31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için;

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.



Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.