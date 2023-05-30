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Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine belli oldu mu? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar açıklandı mı?

Yeni Kabine Listesi 2023: Yeni Kabine belli oldu mu? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar açıklandı mı?
30.05.2023 11:10

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Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kesin sonuçlar bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak." açıklamasında bulundu. Seçimin ardından TBMM ve yeni kabinenin kimlerden oluşacağı merak ediliyor. Kesin sonuçların ilan edilmesini takip eden 3'üncü gün, Meclis Genel Kurulu toplanacak. İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. 28'inci Dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Yeni kabine ise milletvekili yemin töreni öncesi belli olacak.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.


YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

GÖZLER YENİ KABİNE VE MECLİS'TE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılan seçim ile birlikte 17'nci zaferini kazandı. Seçimin ardından gözler, 5 yıl daha görevine devam edecek olan Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesine ve Meclis'e çevrilmiş durumda.

Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem, Yüksek Seçim Kurulu'nun Milletvekili Kesin sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak.

YSK'NIN KESİN SONUÇLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
YSK'nın kesin sonuçları ilan etmesini takip eden üçüncü gün Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

YSK'nın kesin sonuçları önümüzdeki bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu'nun ise 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor.



GENEL KURULU YÖNETECEK OLAN İSİM: DEVLET BAHÇELİ
Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.

Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Devlet Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.

Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul'da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.

MECLİS BAŞKANI YAPILACAK SEÇİMLE BELİRLENECEK
Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler, Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5'inci gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?
Yaşanan bu süreçte gözler yeni kabinede olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu tüm kabine üyeleri milletvekili oldu.

Henüz belirli bir isim yok ancak Başkan Erdoğan, yeni kabinesini seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra duyuracak.

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