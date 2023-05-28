Başkan Erdoğan seçim zaferini ilan etti! Cumhurbaşkanı seçiminde halkın tercihi 2014'ten bu yana değişmedi

YSK Başkanı Yener, seçimlere sağduyu ile katılan seçmene, YSK'nin tam bağımsızlık ve tarafsızlık içinde görev yapan üyelerine ve siyasi parti temsilcilerine, merkez teşkilatına, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlilerine, sağlıklı bir seçimin gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen bakanlıklara, mülki idare amirlerine, güvenlik güçlerine, seçim takviminin başından beri sürecin koordinasyonunda yer alan paydaş kurumlara ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

Ahmet Yener, seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diledi.

YASAK KALKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yayın yasağının 18.15 itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Kurul'un kurallarına uymasını istedi.

YSK açıklama yapmadan veri paylaşılmasının "hoş bir durum olmadığını" vurgulayan Yener, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'muz yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır."











OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işleminin tamamlandığını, Kurul'a yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." diyen Yener, şöyle devam etti:

"Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

Ahmet Yener, yayın yasağının ne zaman kaldırılacağının sorulması üzerine, konunun Kurul gündemine alınarak değerlendirileceğini kaydetti.

LİDERLER OY KULLANDI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur gerçekleştiriliyor. Liderler oy kullanmak için sandık başına gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN ÜSKÜDAR'DA

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından saat 12.00'da Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan'ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.