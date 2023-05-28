Başkan Erdoğan seçim zaferini ilan etti! Cumhurbaşkanı seçiminde halkın tercihi 2014'ten bu yana değişmedi

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
Büyük Türkiye Zaferi ile...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023
BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI! 🇹🇷
SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK TAKVİM.COM.TR'DE YER ALACAK
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi. Seçim sonuçları canlı olarak Takvim.com.tr'de yayınlandı.
SANDIKLAR AÇILIYOR
Seçime katılım oranının yüzde 83.99 olduğu bildirildi. Başkan Erdoğan'ın seçimi açık ara farkla önde kapattı ve 2. turda zaferini ilan etti.
BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİ İLE BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türkiye zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.
ERDOĞAN YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ
Türkiye tarihinde ilk kez yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının geçici sonuçlarına göre oyların yüzde 52,14'ünü alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, 2002'den bu yana, AK Parti Genel Başkanı olarak girdiği ve aday olarak yarıştığı 15'inci seçimden de zaferle çıktı. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılan iki seçimi de art arda kazandı.
YSK SEÇİM ZAFERİNİ İLAN ETTİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." dedi.
Yener, YSK'de düzenlediği basın toplantısında, yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758'inin açıldığını belirtti
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RESMİ SONUÇLAR 1 HAZİRAN'A İLAN EDİLECEK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.
YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00'da sona erecek. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılan itiraz süresi sona erecek. YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE HALKIN TERCİHİ 2014'TEN BU YANA DEĞİŞMEDİ
Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te aldığı yüzde 51,79 oy oranını 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında yüzde 52,16'ya yükseltti.
Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini sağlamak amacıyla 2007 yılında Anayasa'da yapılan değişikliğin ardından 10 Ağustos 2014'te Türk halkı ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Yapılan seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, geçerli 40 milyon 545 bin 911 oydan 21 milyon 143'ünü alırken rakiplerinden Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,44 ile 15 milyon 587 bin 720 oy sayısına ulaştı. Selahattin Demirtaş ise yüzde 9,76 oranla 3 milyon 958 bin 48 seçmenin oyunu aldı.