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    • 29.05.2023 16:40
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    Başkan Erdoğan seçim zaferini ilan etti! Cumhurbaşkanı seçiminde halkın tercihi 2014'ten bu yana değişmedi

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda önde bitirdiği seçimi ikinci turda da kazandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Başkan Erdoğan'ın zaferini ilan etti. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan, "Büyük Türkiye Zaferi ile...  BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!" diyerek bir mesaj paylaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek. Türkiye'de cumhurbaşkanının halkın oylarıyla belirlenmeye başlandığı 2014'ten bu yana yapılan seçimlerde vatandaşların tercihi Erdoğan oldu. 2014'te halkın oylarıyla işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılan iki seçimi de önde tamamladı. Erdoğan, 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 21 milyon 143 seçmenin oyunu alırken 2018'de 26 milyon 330 bin 823, 28 Mayıs ikinci tur oylamasında ise kesin olmayan sonuçlara göre 27 milyon 725 bin 131 oy sayısına ulaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başlasın Türkiye Yüzyılı!

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

    SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK TAKVİM.COM.TR'DE YER ALACAK
    Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

    Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi. Seçim sonuçları canlı olarak Takvim.com.tr'de yayınlandı.

    SANDIKLAR AÇILIYOR
    Seçime katılım oranının yüzde 83.99 olduğu bildirildi. Başkan Erdoğan'ın seçimi açık ara farkla önde kapattı ve 2. turda zaferini ilan etti.


    BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİ İLE BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türkiye zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.

    ERDOĞAN YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ
    Türkiye tarihinde ilk kez yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının geçici sonuçlarına göre oyların yüzde 52,14'ünü alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, 2002'den bu yana, AK Parti Genel Başkanı olarak girdiği ve aday olarak yarıştığı 15'inci seçimden de zaferle çıktı. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılan iki seçimi de art arda kazandı.


    YSK SEÇİM ZAFERİNİ İLAN ETTİ
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." dedi.

    Yener, YSK'de düzenlediği basın toplantısında, yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758'inin açıldığını belirtti

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    RESMİ SONUÇLAR 1 HAZİRAN'A İLAN EDİLECEK
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

    YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00'da sona erecek. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılan itiraz süresi sona erecek. YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE HALKIN TERCİHİ 2014'TEN BU YANA DEĞİŞMEDİ
    Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te aldığı yüzde 51,79 oy oranını 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında yüzde 52,16'ya yükseltti.

    Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini sağlamak amacıyla 2007 yılında Anayasa'da yapılan değişikliğin ardından 10 Ağustos 2014'te Türk halkı ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Yapılan seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, geçerli 40 milyon 545 bin 911 oydan 21 milyon 143'ünü alırken rakiplerinden Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,44 ile 15 milyon 587 bin 720 oy sayısına ulaştı. Selahattin Demirtaş ise yüzde 9,76 oranla 3 milyon 958 bin 48 seçmenin oyunu aldı.

        Başkan Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek ile yarıştığı 24 Haziran 2018'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 52,59 oy oranıyla seçmenin tercihi oldu. Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı.

        Muharrem İnce'nin yüzde 30,64 ile 15 milyon 340 bin 321 oy sayısına ulaştığı seçimde yüzde 8,40'la Selahattin Demirtaş'a 4 milyon 205 bin 794, yüzde 7,29'la Akşener'e 3 milyon 649 bin 30, yüzde 0,89'la Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, yüzde 0,20 ile Doğu Perinçek'e 98 bin 955 oy çıktı.

        Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.

        İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.

        Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.

        Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

        AK İHTİLAL
        Takvim gazetesi, Başkan Erdoğan'ın zaferlerine manşetine taşımıştı. 2007'deki seçimleri "AK İHTİLAL" manşetiyle okuyucularına duyuran gazete, "Son sözü millet söyledi. AK Parti, yüzde 46.6'lık oy oranıyla müthiş bir zafer daha kazandı. Koalisyon bekleyenler yanıldı. Türkiye 5 yılda daha "istikrar" dedi" ifadelerine yer vermişti.

            HAYIRLI İŞLER USTA
            2011'deki seçimleri "HAYIRLI İŞLER USTA" manşetiyle okuyucularına duyuran Takvim gazetesi, "Türkiye, Erdoğan'ın 2023 vizyonuna tam destek verdi. AK Parti'yi 3. kez tek başına iktidara taşıdı" ifadelerine yer vermişti.


            MİLLET RENGİNİ BELLİ ETTİ TEK PARTİ AK PARTİ
            2015'deki seçimleri "MİLLET RENGİNİ BELLİ ETTİ TEK PARTİ AK PARTİ" manşetiyle okuyucularına duyuran Takvim gazetesi, haberde, "47 milyon seçmen dün sandığa gitti. Ezici çoğunlukla bir kez daha AK Parti'ye iktidarı verdi. Turuncuya boyanan Türkiye haritası, milletin tercihini gözler önüne serdi." şeklinde ifadelerin yer vermişti.

            Yurt içindeki sandık açılma oranının yüzde 99,32 olduğunu aktaran Yener, şunları kaydetti:

            "Yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 51,91, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5 bin 657 sandıktan 4 bin 986 sandığın açıldığı, sandık açılma oranının yüzde 88,14 olduğu görülmüş, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yüzde 59,80, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı oyların genel toplamı sonucunda, 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ünün açıldığı ve sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür.

            Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 513 bin 587, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüş, her iki aday arasında an itibarıyla 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüş, an itibarıyla sisteme girilmeyen 809 bin 20 oy miktarının tamamının cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür."

            YSK Başkanı Yener, seçimlere sağduyu ile katılan seçmene, YSK'nin tam bağımsızlık ve tarafsızlık içinde görev yapan üyelerine ve siyasi parti temsilcilerine, merkez teşkilatına, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlilerine, sağlıklı bir seçimin gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen bakanlıklara, mülki idare amirlerine, güvenlik güçlerine, seçim takviminin başından beri sürecin koordinasyonunda yer alan paydaş kurumlara ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

            Ahmet Yener, seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diledi.

            YASAK KALKTI
            Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yayın yasağının 18.15 itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

            Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Kurul'un kurallarına uymasını istedi.

            YSK açıklama yapmadan veri paylaşılmasının "hoş bir durum olmadığını" vurgulayan Yener, şöyle devam etti:

            "Yüksek Seçim Kurulu'muz yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır."






            OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI
            Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işleminin tamamlandığını, Kurul'a yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

            Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

            "Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." diyen Yener, şöyle devam etti:

            "Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

            Ahmet Yener, yayın yasağının ne zaman kaldırılacağının sorulması üzerine, konunun Kurul gündemine alınarak değerlendirileceğini kaydetti.

            LİDERLER OY KULLANDI
            Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur gerçekleştiriliyor. Liderler oy kullanmak için sandık başına gitti.

            BAŞKAN ERDOĞAN ÜSKÜDAR'DA
            Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından saat 12.00'da Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulundu.

            Erdoğan'ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

                Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

                Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı. Öte yandan, Saffet Çebi Ortaokulu'nda 380 seçmen oy kullanacak.

                SEÇMENLERE REHAVET UYARISI
                Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.

                Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.

                    Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanacağı Arjantin İlkokulu'na gitmek üzere Çukurambar Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

                    Kılıçdaroğlu, Daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

                    Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

                    BAHÇELİ OYUNU KULLANDI
                    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

                    Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

                    Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

                        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için eşi Şükriye Destici, oğlu Alp Eren Destici ve partilerle Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne geldi.

                        Nüfus cüzdanı bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından 3159 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

                        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ankara'da oy verecek.

                        YAPICIOĞLU: ÇIKAN NETİCEYİ HERKES KABULLENMELİ
                        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Başakşehir'de kullandı.

                        Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Yapıcıoğlu, 1250 numaralı sandıkta oy verdi.

                        Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

                            Seçimin kazasız belasız sonuçlanmasını istediklerini ifade eden Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
                            "Yeni sistemde ilk kez ikinci tur oylaması yapılıyor. Milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tam anlamıyla sandığa yansır ve inşallah sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi ortaya çıkar. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan neticeyi herkes kabullenmeli. Öyle inanıyorum ki milletimiz engin sağduyusuyla memleketimiz ve milletimiz için en hayırlı olanı takdir edecektir. Rabbim de en hayırlı olana bizleri ulaştırsın."

                            Yapıcıoğlu, okul çıkışında kendisine çiçek veren küçük bir kızla sohbet etti.

                            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

                            Akşener, saat 10.00 sıralarında 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener oyunu sandığa atarken, "Hayırlı olsun" dedi. Okul çıkışında Meral Akşener açıklama yaptı.

                            Akşener, "Oylarımızı kullandık çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. Inşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi. Akşener, seçim sürecini Ankara'da takip edeceğini söyledi.

                                DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turu için Ankara'da oy kullandı. Babacan, CHP'nin 'sandık güvenlik sistemi'ne 48 bin isim verdiklerini belirterek, "Bütün sandıklarda 6 partinin ortak güvenlik sistemi çalışacak" dedi.

                                Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu İstanbul'da kullandı.

                                Eyüpsultan'da bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'ndaki 2249 numaralı sandıkta eşi Sare Davutoğlu ile oy verme işlemini gerçekleştiren Davutoğlu, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

                                Davutoğlu, Türkiye'nin seçimlerde ikinci turu ilk kez tecrübe ettiğini anımsatarak, Türk halkının barışçıl bir ortamda sandığa gitmesinin demokrasinin olgunluğunu gösterdiğini söyledi.

                                Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini aktaran Davutoğlu, 6 partinin genel başkanı arasında sürekli bir temas bulunduğunu, gerekli görüldüğünde bir araya geleceklerini ifade etti.

                                    Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

                                    Gültekin Uysal, eşi Hatice Uysal ve partililerle Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullanmak için Selçuklu İlkokulu'na geldi.

                                    DP Genel Başkanı Uysal, oyunu 1226 numaralı sandıkta kullandı.

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                                    Başlasın Türkiye Yüzyılı!
                                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan seçim zaferini ilan etti! Cumhurbaşkanı seçiminde halkın tercihi 2014'ten bu yana değişmedi
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