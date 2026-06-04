Nevşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Kaçan zanlı otoparkda aracın altında bulundu

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 00:27 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 00:33

Çalışır vaziyette terk edilmiş araç buldular

Cadde üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda silahlı kavga çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği ihbarını alan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin geride bıraktığı bir otomobili yol ortasında çalışır vaziyette ve terk edilmiş halde buldu.

"Bana ateş ettiler, karşılık verdim"

Olay yerinde inceleme yapan ve çevre güvenliği alan polis ekipleri, kavgaya karışan Metin K. ile görüştü. Metin K. ilk ifadesinde, bahse konu otomobilden inen iki kişinin kendisine tabancayla peş peşe ateş açtığını, kendisinin de yanında bulunan silahla bu şahıslara karşılık verdiğini iddia etti. Bu gelişme üzerine asayiş ekipleri, olay yerinden kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı bir insan avı başlattı.

AVM otoparkında aracın altında saklanırken yakalandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, şüphelilerden İlhan Ç.'nin bir AVM yakınındaki akaryakıt istasyonunda görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgeye giden polisleri fark eden şüpheli, koşarak yakındaki bir AVM'nin otoparkına kaçtı. Otoparkı abluka altına alan ve çıkış yapan tüm araçları tek tek kontrol eden emniyet güçleri, yaptıkları detaylı aramada İlhan Ç.'yi bir aracın altına gizlenmiş halde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi.

Otobüsle Batman'a kaçarken Kayseri'de durduruldu

Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, olayın diğer şüphelisi Fırat S.'nin ise bir yolcu otobüsüne binerek Batman'a gitmek üzere şehirden ayrıldığını tespit etti. Zaman kaybetmeden güzergah üzerindeki Kayseri emniyetiyle irtibata geçildi. Kayseri'de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünün ardından Fırat S. yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere yeniden Nevşehir'e getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Metin K., Fırat S. ve İlhan Ç., Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.