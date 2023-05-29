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    • 30.05.2023 02:25
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    Gözler yeni kabinede! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü

    Milli irade sandıkta tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Gözler yeni kurulacak kabineye çevrilmişken önemli bir görüşme gerçekleşti. Başkan Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'le bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek’le görüştü

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.82 oranında oy aldı.




    Seçim zaferi sonrası gözler Başkan Erdoğan'ın kuracağı Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kimin getirileceği ise en çok merak edilen konu.



    Bu sorunun yanıtı merakla beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti.



    MEHMET ŞİMŞEK'LE BİR ARAYA GELDİ
    Başkan Erdoğan, Ekonomiden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.


        Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'e özel açıklamalarda bulunmuş, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına katkı vereceğini ifade etmişti.

        Kalın, "Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" demişti.
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