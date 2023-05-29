Gözler yeni kabinede! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.82 oranında oy aldı.
Seçim zaferi sonrası gözler Başkan Erdoğan'ın kuracağı Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kimin getirileceği ise en çok merak edilen konu.
Bu sorunun yanıtı merakla beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti.
MEHMET ŞİMŞEK'LE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, Ekonomiden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.