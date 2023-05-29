Gözler yeni kabinede! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü



Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'e özel açıklamalarda bulunmuş, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına katkı vereceğini ifade etmişti.



Kalın, "Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" demişti.