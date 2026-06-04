Galata Kulesi'nde anlamlı gösteri! Sıfır Atık Haftası ışıklarla kutlandı

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 00:47 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 00:53

Bakanlık ve vakıf iş birliğiyle anlamlı etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle organize edilen etkinlik, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında hayata geçirildi. Türkiye'nin çevre, doğayı koruma ve sürdürülebilirlik alanındaki en önemli farkındalık hareketlerinden biri olan bu özel hafta nedeniyle Galata Kulesi'nin gövdesine özel olarak hazırlanan sıfır atık temalı ışık görselleri yansıtıldı. Akşam saatlerinde başlayan ve çevre sakinleri ile turistlerin de yoğun ilgisini çeken görsel şölen, İstanbul semalarında estetik bir görüntü oluşturdu.

Çevresel ve ekonomik kazanımlara dikkat çekildi

Tarihi kulenin duvarlarını süsleyen ışık gösterisinde temel gaye, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması oldu. Gerçekleştirilen bu farkındalık projesinde, Sıfır Atık yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkat çekilmesi amaçlandı. Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam eden Sıfır Atık Haftası boyunca, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması yönündeki mesajların ve benzer etkinliklerin süreceği bildirildi.