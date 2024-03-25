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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 12:47 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 12:47

Yargıtay'da seçim: İlk turda sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün yapılmaya başlanan 5 adaylı seçimlerin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek. Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı. Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı.

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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