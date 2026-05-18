CANLI YAYIN
Geri
Yıldızeli'nde Abdullah Hasdemir cinayeti kamerada

Yıldızeli'nde Abdullah Hasdemir cinayeti kamerada

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde belediye işçisi Abdullah Hasdemir'in kent meydanında yürürken yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından 9 kurşunla hayattan koparıldığı kan donduran cinayetin dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçe merkezinde öğle saatlerinde meydana gelen ve infiale yol açan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Yıldızeli Belediyesi bünyesinde görev yapan 40 yaşındaki işçi Abdullah Hasdemir, ilçe meydanında yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan gözü dönmüş bir saldırganın hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde belindeki silahı çıkaran katil zanlısı, Hasdemir'e acımasızca kurşun yağdırdı.

Kameralar Kayıttaydı: Dehşet Anları Ortaya Çıktı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayete ait dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, soğukkanlı bir şekilde Hasdemir'e yaklaşan saldırganın, silahını ateşleyerek talihsiz işçiyi vurduğu anlar yer aldı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Abdullah Hasdemir kanlar içinde yere yığılırken, hain saldırganın ise çevredekilerin müdahalesini engellemek amacıyla havaya ateş açarak olay yerinden hızla kaçtığı anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Şehit ailelerinin de konakladığı otelde gaz sızıntısı: Çok sayıda kişi zehirlendi
Şehit ailelerinin de konakladığı otelde gaz sızıntısı: Çok sayıda kişi zehirlendi
Ankara'da feci kaza: Sürücü Azim E. kurtarılamadı
Ankara'da feci kaza: Sürücü Azim E. kurtarılamadı
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle