Sivas'ın Yıldızeli ilçe merkezinde öğle saatlerinde meydana gelen ve infiale yol açan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Yıldızeli Belediyesi bünyesinde görev yapan 40 yaşındaki işçi Abdullah Hasdemir, ilçe meydanında yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan gözü dönmüş bir saldırganın hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde belindeki silahı çıkaran katil zanlısı, Hasdemir'e acımasızca kurşun yağdırdı.

Kameralar Kayıttaydı: Dehşet Anları Ortaya Çıktı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayete ait dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, soğukkanlı bir şekilde Hasdemir'e yaklaşan saldırganın, silahını ateşleyerek talihsiz işçiyi vurduğu anlar yer aldı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Abdullah Hasdemir kanlar içinde yere yığılırken, hain saldırganın ise çevredekilerin müdahalesini engellemek amacıyla havaya ateş açarak olay yerinden hızla kaçtığı anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.