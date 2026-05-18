Sokakta samuray kılıçlı dehşet! Terör estiren genç kız böyle yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle 213. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde elinde büyük bir samuray kılıcıyla yürüyen genç kızı gören mahalle sakinleri büyük bir panik yaşadı. Alkollü olduğu öne sürülen genç kız, elindeki kılıçla kendi vücuduna zarar vermeye başlayınca çevredekiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İkna Olmadı, Polis Boşluğundan Yakaladı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Elindeki tehlikeli silahı bırakması için genç kıza defalarca "teslim ol" uyarısı yapıldı. Polisin uzun süren ikna çabalarına olumsuz yanıt veren ve saldırgan tavırlarını sürdüren genç kızın arkasından yaklaşan ekipler, bir anlık boşluğunu fırsat bildi.

Hızla müdahale eden polis memurları, genç kızın kolunu kavrayarak elindeki samuray kılıcını almayı başardı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen genç kız, sokakta hazır bekletilen ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol altına alınan genç kız, tedavisi ve alkol muayenesi yapılmak üzere en yakın hastaneye kaldırıldı.