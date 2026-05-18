Tarsus'ta cinnet ve katliam: 4 ölü, 8 yaralı var

Kan donduran olaylar zinciri, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde start aldı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli M.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek belindeki silahla içeriye acımasızca ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iş yeri çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ağır yaralanan işletme sahibi Sabri Pan ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçış Güzergahında Önüne Geleni Vurdu

İlk saldırının ardından bindiği araçla hızla olay yerinden kaçan zanlı M.Ö., adeta bir ölüm makinesine dönüştü. Kaburgediği Mahallesi sınırlarına gelen saldırgan, burada arazide hayvan otlatan gençlerin üzerine ateş açarak Yusuf Oktay isimli genci katletti. Hızını alamayan gözü dönmüş şahıs, Yenimahalle sınırlarında ise evinin önünde bulunan tır şoförü Abdullah Koca'yı silahla vurarak öldürdü. Zanlı, ilçenin altını üstüne getirdiği bu vahşet dolu kaçış güzergahında rastgele açtığı ateşlerle 8 vatandaşı daha çeşitli yerlerinden yaraladı.

Helikopter Destekli İnsan Avı Başlatıldı

İhbarların peş peşe gelmesi üzerine Tarsus genelinde adeta olağanüstü hal ilan edildi. Olay yerlerine çok sayıda jandarma, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hızla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, yaralıların durumunun kritik olduğunu ve can kaybı sayısının artabileceğini bildirdi.

Jandarma ve polis ekipleri, katliamı gerçekleştiren şüpheli M.Ö.'nün kaçış güzergahındaki tüm yolları ve kontrol noktalarını abluka altına aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri havadan tarama yaparken, özel ekipler de karadan sarp arazide arama-tarama faaliyeti yürütüyor.