Konya’da kağıt fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

Yangın, öğleden sonra Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının açık depolama alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın bahçe kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Malzemenin kolay tutuşabilir olması sebebiyle alevler kısa sürede yayılarak bahçede istiflenmiş halde duran tonlarca kağıt balyasını esir aldı.

Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Fabrikadan yükselen yoğun dumanı gören işçiler ve çevre tesislerdeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Ereğli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.