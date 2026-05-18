Konya’da kağıt fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!
Konya'nın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek kağıt balyalarını esir alan alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangın, öğleden sonra Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının açık depolama alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın bahçe kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Malzemenin kolay tutuşabilir olması sebebiyle alevler kısa sürede yayılarak bahçede istiflenmiş halde duran tonlarca kağıt balyasını esir aldı.
Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
Fabrikadan yükselen yoğun dumanı gören işçiler ve çevre tesislerdeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Ereğli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber