Adana’da taksicilerden korsan uygulama kullanan sürücüye sokak ortasında pusu! VİDEO

Adana'da gece saatlerinde, dijital yolculuk uygulaması üzerinden taşımacılık yapan bir sürücü ile arabadaki kadın yolcu, çok sayıda taksicinin fiziki saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Ara sokağı kapatarak adeta pusu kuran taksicilerin yarattığı dehşet anları, sürücüyü darbetmeye çalıştıkları sırada araç içi kamerasının fark edilmesiyle son buldu.

Yolunu Kesip Arka Koltuğa Daldılar

Olay, gece saatlerinde kentin ara sokaklarından birinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir dijital uygulama üzerinden çağrı alan sürücü, kadın yolcuyu aracına bindirerek gitmek istediği adrese doğru hareket etti. Ancak güzergah üzerindeki bir ara sokağa girdiği sırada, sürücünün etrafı çok sayıda taksi tarafından sarıldı. Araçlarıyla yolu kapatarak sürücünün kaçmasını engelleyen taksicilerden biri, hızla otomobilin kapısını açarak arka koltuğa bindi.

Kadın Yolcu Çığlık Attı, "Kamera Var" Deyince Kaçtılar

Arka koltuğa oturan gözü dönmüş taksici, direksiyon başındaki sürücüyü yüksek sesle tehdit ederek darbetmeye çalıştı. O esnada araçta bulunan kadın yolcu büyük bir korku ve panik yaşayarak çığlık attı. Sürücü ablukadan sıyrılıp sokaktan kaçmaya çalışırken, taksilerden biri de arkasından takibi sürdürdü.

Hem sürücünün hem de yolcunun kabusu yaşadığı o anlar, araçta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganların öfkesi dinmek bilmezken, sürücünün soğukkanlılığını koruyarak "Araçta kamera var, her şeyi kaydediyor" demesi üzerine taksiciler panikleyerek hızla bölgeden ayrıldı.

Kamera kayıtlarının teslim edilmesinin ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal ve araç tespiti yaparak yol kesen ve vatandaşları tehdit eden şüpheli taksicilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.