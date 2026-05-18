Tarsus'taki seri katil katliamında saldırı görüntüsü ortaya çıktı | VİDEO

Katliamın Başladığı O Anlar Kamerada

Tarsus'u adeta savaş alanına çeviren ve jandarma komandoları ile helikopterlerin havadan ve karadan takibinde olan Metin Ö.'nün, Kadelli Dörtler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ilk kanlı eylemin detayları netleşti. Sabri Pan'a ait lokantaya düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı baskın, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde; şüpheli Metin Ö.'nün kullanımındaki otomobille hızla lokantanın önüne geldiği görülüyor. Aracından inmeye bile tenezzül etmeyen gözü dönmüş saldırgan, o sırada iş yerinin önünde hiçbir şeyden habersiz şekilde bekleyen 2 kişiye peş peşe acımasızca ateş açıyor. Kurşunların hedefi olan vatandaşlar kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısının otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar görüntülerde net bir şekilde yer alıyor.