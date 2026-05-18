Kamelyadaki alevler minibüs ve otomobile sıçradı: Çorum'da hareketli dakikalar!

Otomobili İterek Alevlerin Arasından Çıkardılar

Bahçeden yükselen dumanları ve alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangının büyüdüğünü ve otomobili tamamen sarmak üzere olduğunu fark eden apartman sakinleri ve sokaktaki vatandaşlar adeta zamanla yarıştı. Mahalleli, alevlerin ulaştığı otomobili hep birlikte arkasından iterek güvenli bir bölgeye taşımayı başardı.

Kamelya Küle Döndü, İnceleme Başlatıldı

Kısa sürede olay yerine intikal eden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan ahşap kamelyaya ve alevlerin teslim aldığı minibüse hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamelya tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından kurtarılan otomobilde ve söndürülen minibüste ise ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.