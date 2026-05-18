Kamelyadaki alevler minibüs ve otomobile sıçradı: Çorum'da hareketli dakikalar!
Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler ortalığı savaş alanına çevirdi. Kamelyayı küle çeviren, lüks minibüs ve otomobilde büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobili İterek Alevlerin Arasından Çıkardılar
Bahçeden yükselen dumanları ve alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangının büyüdüğünü ve otomobili tamamen sarmak üzere olduğunu fark eden apartman sakinleri ve sokaktaki vatandaşlar adeta zamanla yarıştı. Mahalleli, alevlerin ulaştığı otomobili hep birlikte arkasından iterek güvenli bir bölgeye taşımayı başardı.
Kamelya Küle Döndü, İnceleme Başlatıldı
Kısa sürede olay yerine intikal eden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan ahşap kamelyaya ve alevlerin teslim aldığı minibüse hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamelya tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından kurtarılan otomobilde ve söndürülen minibüste ise ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.