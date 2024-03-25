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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 11:35 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 12:07

Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru - Cevabı! Bakara Suresi Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyon kazandırdı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı. Yarışmacı Berk Göktaş, Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? sorusuna verdiği doğru cevapla 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte o anlar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI!

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?

Şıklarda ise

A- MERCİMEK

B- SOĞAN

C- NOHUT

D- SARIMSAK

seçenekleri yer aldı.

Yarışmacı, büyük ödül sorusuna 'C- Nohut' cevabını verdi.

BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI

Yarışmacı doğru cevabı vererek büyük ödül olan 5 milyon TL'nin sahibi oldu.

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