KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI!

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?

Şıklarda ise

A- MERCİMEK

B- SOĞAN

C- NOHUT

D- SARIMSAK

seçenekleri yer aldı.

Yarışmacı, büyük ödül sorusuna 'C- Nohut' cevabını verdi.

BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI

Yarışmacı doğru cevabı vererek büyük ödül olan 5 milyon TL'nin sahibi oldu.