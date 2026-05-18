Mersin'de okul servisi yan yattı: 15 öğrenci yaralı!

Seyir halinde olan okul servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarına devrilerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

17 Kişi Yaralandı

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yan yatan minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feci kazada servis sürücüsü, araçta görevli hostes ve ilçedeki özel bir okulda eğitim gören 15 Rus uyruklu öğrenci yaralandı.

Ağır Yaralı Öğrenci İçin Helikopter Seferberliği

Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden birinin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Talihsiz çocuk, olay yerine çağrılan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle acilen üniversite hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.