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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 18:24 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 18:30

HATAY DÖRTYOL KAZA VİDEOSU! Payas'ta katliam gibi trafik kazası! Karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı: 6 ÖLÜ!

Hatay, Dörtyol - Payas kara yolunda, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. 1'i çocuk 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ait kaza anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 kişinin öldüğü katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

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