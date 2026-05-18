Ürgüp'te intikam cinayeti: Dedesi ve babaannesini öldüren torun tutuklandı

Bakanlık Talimatıyla Özel Ekip Kuruldu, Dosya Yeniden Açıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mazı Köyü'nde 6 Ocak 2016 tarihinde meydana gelen olayda, Fatma Teryaki ve eşi İbrahim Teryaki evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. O dönem maktullerin diğer torunu Erdoğan Teryaki'nin montunda atış artığı bulunması üzerine dava açılmış, ancak şahıs 29 Eylül 2022'de delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ulusal kanallarda Müge Anlı'nın programında da 7 bölüm boyunca işlenen ancak bir türlü çözülemeyen vahşet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "faili meçhul dosyaların yeniden ele alınması" talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kurulan özel ekiple sil baştan incelendi.

Şüpheli Hareketler ve Çekirdek Kabuğundaki DNA Ele Verdi

Özel timin titiz çalışmaları, teknik takipleri ve gizli tanık "X" şahsın beyanları doğrultusunda cinayetin aile içinden işlendiği teorisi ağırlık kazandı. Maktullerin kızı Fevziye Öğüç'ün evdeki iki takım yatak örtüsünden birinin kayıp olduğunu belirtmesi, olay yerinde kan izlerini temizlemek için yatak örtüsünün kullanıldığını ortaya çıkardı. Ayrıca cinayetten bir gün önce eve gelmediğini iddia eden maktullerin oğlu Fevzi Teryaki'nin yalanı, evdeki köpük tabak içinde bulunan kabak çekirdeklerindeki DNA analiziyle patladı. Titiz maktulün evinde çekirdeklerin günlerce kalmayacağı gerçeğiyle Fevzi Teryaki'nin çelişkili ifadesi deşifre edildi. Bu süreçte şüpheli torun Özkan Teryaki'nin olaydan sonra uykularının kaçtığı, alkol alıp ağladığı, evine hemen güvenlik kameraları kurdurup misafir kabul etmediği belirlendi.

14 Mayıs'ta Dev Operasyon: 7 Gözaltı

İletişimin tespiti (TAPE) ve fiziki takiplerin ardından düğmeye basan ekipler, 14 Mayıs 2026 tarihinde operasyon düzenleyerek asli şüpheliler Özkan Teryaki, annesi Nimet Teryaki, baba Fevzi Teryaki ile akrabaları Serkan Teryaki, Rasim Çelik, Ebru Polat ve Muhsin Güney olmak üzere toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette çapraz sorguya alınan şüphelilerden torun Özkan Teryaki ve anne Nimet Teryaki, 18 Mayıs 2026 günü adalete daha fazla direnemeyerek kan donduran cinayeti tüm detaylarıyla itiraf etti.

"Anneme Tecavüz Ettiğini Öğrenince Öfkelendim, Vurdum"

Katil zanlısı torun Özkan Teryaki kan donduran itirafında, dedesi İbrahim Teryaki'nin geçmiş yıllarda annesi Nimet Teryaki'ye cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiğini, bu öfkeyi içine atarak alkol bağımlısı olduğunu söyledi. Olay gecesi alkolün etkisiyle ruhsatsız tüfeğini alarak dedesinin evine gittiğini belirten Özkan Teryaki, odada dedesine "Anneme bu işi nasıl yaparsın?" diye sorduğunu, dedesinin "Evet yaptım ne olmuş, ne yapabileceksin?" demesi üzerine gözü dönerek göğsüne ateş ettiğini söyledi. O esnada odada bulunan ve bağırarak kaçmaya çalışan babaannesi Fatma Teryaki'yi de kendisini şikayet etmesinden korktuğu için panikle sırtından vurduğunu itiraf etti.

Delilleri Yok Edip Suçu Başkasına Attılar

Vahşetin ardından anne ve oğulun yaklaşık 15 dakika maktullerin ölmesini bekledikleri, ardından yerdeki ve yataktaki kan izlerini bezlerle temizledikleri öğrenildi. Eve döndüklerinde kanlı kıyafetleri ve temizlik bezlerini sobada yakan ikiliden Özkan Teryaki, olayda kullandığı tüfeği önce araziye sakladığını, birkaç gün sonra ise Avanos ilçesinde Kızılırmak'a attığını söyledi. Soruşturmayı bulandırmak için kuzeni Erdoğan Teryaki ve amcası Eyüp Teryaki üzerine köyde bilinçli olarak algı operasyonu yürüttüklerini ve "Erdoğan'ın elinde barut izi çıktı" diyerek kendi suçlarını gizlediklerini itiraf ettiler.

Torun Tutuklandı, Anneye Ev Hapsi Verildi

18 Mayıs 2026 günü tamamlanan adli işlemlerin ardından, cinayeti asli fail olarak işleyen torun Özkan Teryaki, "Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete iştirak eden ve delilleri karartan anne Nimet Teryaki ise "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında baba Fevzi Teryaki'nin de bulunduğu diğer 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest kaldı. 10 yıldır karanlıkta kalan Mazı Köyü katliamı böylece aydınlatılmış oldu.