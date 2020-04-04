Haberler Video Haber Videoları Vefa grupları 12 günde 1 milyon 27 bin kişiye ulaştı
Vefa grupları 12 günde 1 milyon 27 bin kişiye ulaştı

Vefa grupları 12 günde 1 milyon 27 bin kişiye ulaştı

04.04.2020 14:04

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı açıkladı... Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdı.


İçişleri Bakanlığı: "Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan vefa sosyal destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti. "
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları