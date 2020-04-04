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Reklam arası kıyım! Prof Dr. Çilingiroğlu Türkiye’yi övdü işinden oldu

Reklam arası kıyım! Prof Dr. Çilingiroğlu Türkiye’yi övdü işinden oldu

04.04.2020 14:16

A Haber başta olmak üzere bir çok kanalda halkı virüse karşı bilinçlendiren, Türk sağlık sistemine övgüler düzen ve Başkan Erdoğan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından işine son verildi.


A Haber başta olmak üzere bir çok kanalda halkı virüse karşı bilinçlendiren, Türk sağlık sistemine övgüler düzen ve Başkan Erdoğan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından işine son verildi. CNN Türk'teki canlı yayına ABD'den bağlanan Çilingiroğlu, "Reklam arasında bana mail attılar. Misafir Profesörlük görevime son vermişler. İzinsiz yayına çıktığım gerekçesiyle. Beni atsan ne olur atmasan ne olur" dedi.

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