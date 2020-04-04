Reklam arası kıyım! Prof Dr. Çilingiroğlu Türkiye’yi övdü işinden oldu 04.04.2020 14:16

A Haber başta olmak üzere bir çok kanalda halkı virüse karşı bilinçlendiren, Türk sağlık sistemine övgüler düzen ve Başkan Erdoğan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından işine son verildi.