Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi, koronavirüse karşı aşı çalışması için 45 günlük karantinaya girdi | Video 04.04.2020 14:02

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı dün attığı tweet’te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik” dedi. Ovalı ve ekibi koronavirüse karşı 5 ayrı proje yürütüyor. Bu projelerden öne çıkanlar ise plazma tedavisi ve aşı üretimi.

Koronavirüs hastalığına tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi. Ovalı ve ekibi koronavirüse karşı 5 ayrı proje yürütüyor. Bu projelerden öne çıkanlar ise plazma tedavisi ve aşı üretimi.





Ovalı 31 Mart'ta attığı tweet'te aşı çalışmasıyla ilgili, "Bugünden itibaren Acıbadem'in bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli. Herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz. Kahramanlarımı seviyorum" demişti. 2 Mart'ta TÜBİTAK Covid 19 Türkiye Platformu, 'Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda yürüttükleri aşı çalışmasıyla ilgili de Ovalı şu bilgileri vermişti:





"Bizim 5 ayrı konuda çalışmamız var ama bunlardan bir tanesi son derece önemli. Biri aşı geliştirmesi, ekibim Türkiye'deki tek canlı virüsü izole edip üretmeye çalışan grup. Bildiğim kadarıyla başka virüs üretimine çalışan bir grup yok, ki virüsün üretilmesi bu virüse antikor geliştirilmesi. Ve bu virüs üzerinde yapılacak çalışmaların, bilgisayar modellemesinin ötesinde faydası olacağını düşünüyorum. Bir diğer yaptığımız şey, kök hücrelerin bu anlamda kullanılması ve molekülünün klinikteki etkinliğinin test edilmesini içeren çalışmalar."





PROJESİ ONAYLANMIŞTI

Ovalı dünkü Twitter mesajında ise "Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik" notuyla üç fotoğraf paylaştı. Ovalı aynı tweet'te risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.