Pompeo'dan flaş Süleymani açıklaması: Karar hukuka uygun

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kasım Süleymani suikastıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Trump'ın aldığı karar hukuka uygun." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kasım Süleymani suikastıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Trump'ın aldığı karar hukuka uygun." dedi.
ASKERİ VE EKONOMİK ADIMLAR ATABİLİRİZ
Pompeo ayrıca ''askeri ve ekonomik adımlar atabiliriz. 2020 yılı İran için kötü geçecek.'' ifadelerini kullandı.
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