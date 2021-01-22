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Ulus Hali yıllar sonra çöplüğe döndü! Ankara Büyükşehir Belediyesi çöpleri temizlemiyor

Ulus Hali yıllar sonra çöplüğe döndü! Ankara Büyükşehir Belediyesi çöpleri temizlemiyor
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarına seslenerek "Benim sorumluluk alanıma karışmayın" çağrısında bulundu fakat kendi de işini yapmadı. Hal böyle olunca sokaklar çöplere teslim oldu. Ankara'daki içler acısı durum, A Haber canlı yayınında ekranlara yansıdı. ​Vatandaşlar "Hani her şey çok güzel olacaktı?" ifadelerini kullanarak CHP'li belediyeye tepki gösterdiler günlerdir çöp alınmadığını söylediler.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarına seslenerek "Benim sorumluluk alanıma karışmayın" çağrısında bulunmuş, tehditler savurmuştu. Bakın o sözler sonrası Ankara nasıl çöp ve pis kokuya teslim oldu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

VATANDAŞ VE ESNAF ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÖFKELİ
Vatandaşlar "Hani her şey çok güzel olacaktı?" ifadelerini kullanarak CHP'li belediyeye tepki gösterdiler günlerdir çöp alınmadığını söylediler.


Bir vatandaş, "Dün yine bir heykel açılışı yaptı, olay bitti tamam" diyerek CHP'li belediyeyi alkışladı.

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