Ömerli Barajı karların erimesiyle dolmaya başladı

Son dakika haberi... Megakent İstanbul’da son günlerde etkili olan kar yağışı, barajların doluluk oranlarını arttırdı. Ömerli Barajı'nda ise daha önce suların çekilmesiyle bataklığa dönüşen alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Barajda bugün itibariyle karların erimesiyle birlikte doluluk oranı yüzde 30.14’e ulaştı. Su seviyesi yükselen Ömerli Barajı havadan görüntülendi.