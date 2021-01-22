Muharrem İnce'nin partisine geçeceği konuşuluyordu! CHP'li Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdı?

Muharrem İnce’nin yeni partisine katılacağı konuşulan CHP’li Mehmet Ali Çelebi, Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı zehir zemberek mektupla gündeme bomba gibi düşmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu “Genel Başkana mektup yazılmaz” cevabını verirken Mehmet Ali Çelebi’nin cevabı büyük bir merakla bekleniyordu. Çelebi, katıldığı bir televizyon programında olay yaratan mektubu neden yazdığını açıkladı. İşte detaylar…

CHP'deki ayrışmalar devam ederken son olarak parti yönetiminden rahatsızlığını mektupla dile getiren Mehmet Ali Çelebi Ankara kulislerinin en çok konuşulan ismi olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu mektupla ilgili "Genel Başkana mektup yazılmaz" ifadelerini kullanmıştı. Çelebi'nin Muharrem İnce'nin yeni partisine geçeceği iddiaları ise mektubun daha da anlamlanmasına neden olmuştu.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi CNN TÜRK ekranlarına bağlanarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hande Fırat'ın moderatörlüğündeki Gece Görüşü programına bağlanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin açıklaması şu şekilde;

Öncelikle mektup yazan vekillerimiz CHP'de olur. En son Tuncay Özkan Bey de mektup yazmıştı bütün milletvekillerimize gitti. Mektup yazmak söz konusudur. Bütün milletvekillerimize mektup yazdık, sayın genel başkanımız da buna dahildir ve göndermiş olduk. Bahsedildiği gibi onlarca görüşme iki senelik süre içerisinde görüşmeler yapılmıştır. Mektupta herhangi bir hakaret yoktur.

İlk itirazımı söyleyeyim, 24 Haziran 2018 gecesi çöken seçim sistemiyle ilgili sorumluların istifasını istedim daha bir aylık vekildim. En son mektuptaki içerikle beraber Temmuz 2018'de ilkesel bir bildiri yayınladım. Bunun gereğinin yapılması için imza verdim.

"CHP TAŞERONLUK YAPMIYOR"

CHP taşeronluk yapmıyor. Ali Haydar Bey'e mesaj attım ama söyleyemedi. Taşeron siyaset dediğimiz şu; HDP'li seçmenin örneğin sahibi HDP değildir bunlar farklı yerlere de oy verebilirler.

Milli konularda düzgün duruş gösteremeyen TBMM'deki bütün bildirilere imza atamayanlarla yan yana yürünmesini istemiyorum.

"ÖTEKİLEŞTİRİLEN BÜTÜN İNSANLAR TOPLANSIN, İKTİDARA ÖYLE YÜRÜYELİM DİYORUZ"

Mesajlarımı söyleyeyim ben; Partide birlik sağlansın istiyoruz. Sayın İnce, bütün ötekileştirilen, partiden bütün insanları toplansın iktidara öyle yürüyelim diyoruz. Birinci mesaj bu. İkincisi, partide demokrasiyi derinleştirelim öyle iktidara yürürüz diyorum. Üçüncüsü birinci parti olmaya çabalayalım. CHP güçlü olduğu zaman cumhuriyetin değerleri de güçlüdür. Dördüncüsü de kurucu değerlerden taviz vermeyelim. Bu gücünüzle orantılı bir şey. Diğer partiler farklı şeyler istiyorlar, özellikle HDP'nin bazı istekleri var. Bunlar da kurucu değerlerden taviz vermeyi gerektireceği için bize uymuyor.

10 Aralık Hareketi'ne karşıyım. Biz Atatürk Cumhuriyeti'nden yanayız ikinci cumhuriyetten yana değiliz.

Rahatsızlıklarımızın İnce ile bir ilgisi yok.

Vefa önemlidir. Benim anlayışıma göre vefanın küçüğü insana büyüğü vatana, millete, Atatürk'e karşıdır. Bu parti Silivri'de bana sahip çıktı. Ben de şimdi partime sahip çıkıyorum. Siyaset biter. Sayın Genel Başkanıma olan saygım bitmez. Bunlar görüş ve önerilerdir başka yerlere çekmeye gerek yok.

"ADIM BEKLİYORUZ"

Partide birlik sağlanmasından yanayız bunlar sağlandıktan sonra niye gidelim. Adım bekliyoruz.

Bizim söylediklerimiz kesin doğrulardır diye bir iddiamız yok. 10 Aralık Hareketi emin olun elbette ki bize göre marjinal bir yapı. Atatürk demekten imtina eden bir hareket ama biz burada taviz vermeyeceğiz. Çünkü oranın kurucularında olup da kurucu değerler ile problemi olmayanlar da var.

Makam mevki pazarlığı değil bizim ki ilkesel pazarlıklar.

Yapılan açıklamalara kırılıyorsunuz 2 senedir görüşmeler ve itirazlar var. Biz bu kırgınlıklar üzerinden siyaset yapmıyoruz. Birlik olsun demokrasi olsun ve Cumhuriyeti 2023'te demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz başka bir derdimiz yok.

KILIÇDAROĞLU'NDAN NE DEMİŞTİ?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un mektup yazarak, parti yönetimini eleştirmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz. Onları kabul etmeyiz, doğru değil" diye konuştu.

"PARTİDE MEKTUPLAŞMA GELENEĞİ YOK"

Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'yi eleştiren mektubuna ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok. Arkadaşlarımızın sorunlarını hangi zeminlerde genel merkez ile hangi zeminlerde diğer milletvekili arkadaşlar ve grup başkanvekilleriyle paylaşacakları belli. Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok. Rahmetli Demirel'in dediği gibi bugün doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok." demişti.