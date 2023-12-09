Uzun süredir CHP Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları bir türlü bitmedi.

Verilen sözler tutulmazken şehirde çöp, su ve koku sorununa çözüm bulunamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şehrin kaynaklarını konserlerle çarçur etti.

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'nin yeni yönetimi Soyer'in yerine yeni bir aday arıyor ancak bu durum İzmir'in kötü yönetilmesi sebebiyle değil Soyer'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması sebebiyle...

CHP YANDAŞI UĞUR DÜNDAR DA İSYAN ETTİ

İzmir'in sorunlarla kıvranması CHP yandaşı Uğur Dündar'ı da isyan ettirdi.

CHP yandaşı Sözcü TV'de konuşan Uğur Dündar "İzmir maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir" dedi.

"GENÇ BİR BELEDİYE BAŞKANI GELSE HAYATI BOYUNCA DÜZELTEMEZ"

Dündar şunları söyledi:

"İzmir, Cumhuriyetin kalesi olan bir kent. Maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir. Sahili, kıyı şeridini, Alsancak'ı, Konak'ı çıkardığınız zaman arka semtleri çok ihmal edilmiş. Bugün genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar ağır bir tablo söz konusu."

TUNÇ SOYER'DEN SU BASKINI HER YERDE OLABİLİR SAVUNMASI

Öte yandan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de CHP yandaşı Sözcü'ye konuştu.

İzmir'in sık sık sular altında kalması sebiyle eleştirilmesine tepki gösteren Soyer "Aslında herkesin başına geliyor. Yarın da senin şehrinde olacak be adam. Alt yapın yeterli mi? Milyarlarca lira harcanan koskoca Karadeniz otoyolu darmadağın oldu. Biz diyor muyuz 'Ne biçim iş yapmışsınız?' Doğa, bu felaket." iddiasında bulundu.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME

CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olararak devam edeceği bilinirken CHP'nin kendisi yerine İzmir'e aday aramasına ilişkin de konuşan Soyer olay bir gönderme yaptı.

"POPÜLİST POLİTİKALAR MAALESEF"

Soyer, "Hem kendimizi yeterince iyi anlatamamış olmak ama hem de geçer akçenin başka bir şey olduğunu görmek. Geçer akçe popülist politikalar maalesef. Hem vatandaşın duymak istediği hem de siyasetçinin kolayına gelen popülist politikalar. Biz yapmıyoruz elimizi taşın altına koyuyoruz." diyerek belediye hizmetlerinden çok genel siyasete ilişkin polemikleriyle gündeme gelen İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.

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