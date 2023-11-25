CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan’a servet döktü: Yıkılan sahneye 17 milyon onarım için 8.5 milyon

Megastar Tarkan, geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü olan 9 Eylül'de, 1. Kordon'da konser verdi. Konsere saatler kala rüzgarın etkisi ile Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki platform çöktü. Zamanla yarışan ekipler Gündoğdu Meydanı'na ikinci bir sahne kurdu.

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Tarkan'a ödenen ücret kamuoyunda merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ısrarla konser için ödenen rakamı kamuoyuna açıklamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in herkesten sır gibi sakladığı Tarkan konserinin İzmirli'ye maliyeti Sayıştay'ın 2022 yılına ilişkin yaptığı denetimle belli oldu.