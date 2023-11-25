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CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan'a servet döktü: Yıkılan sahneye 17 milyon onarım için 8.5 milyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül 2022’de Tarkan’la anlaştı. Megastar’a 3 milyon 540 bin lira verildi. Yıkılan sahneye 17 milyon lira, onarımı için de 8.5 milyon lira ödendiği ortaya çıktı.

Ertan Gürcaner Ertan Gürcaner takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Kasım 2023 Güncelleme 25 Kasım 2023, 06:59
CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan’a servet döktü: Yıkılan sahneye 17 milyon onarım için 8.5 milyon

Megastar Tarkan, geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü olan 9 Eylül'de, 1. Kordon'da konser verdi. Konsere saatler kala rüzgarın etkisi ile Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki platform çöktü. Zamanla yarışan ekipler Gündoğdu Meydanı'na ikinci bir sahne kurdu.

SKANDAL
Tarkan'a ödenen ücret kamuoyunda merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ısrarla konser için ödenen rakamı kamuoyuna açıklamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in herkesten sır gibi sakladığı Tarkan konserinin İzmirli'ye maliyeti Sayıştay'ın 2022 yılına ilişkin yaptığı denetimle belli oldu.

Rapora göre; İZFAŞ, sahne, ses ve ışık sistemi kurulumu için Star As firmasıyla 17 milyon liraya sözleşme imzalamış. Sahne yıkılınca İZFAŞ, sahne kurulumu için 8.5 milyon liralık bir ödeme daha yapmış.

Ayrıca firmanın uçakla sahne kurulumu için İstanbul'dan İzmir'e getirdiği 40 kişinin uçak biletleri ile 60 kişinin konaklama ücreti de imzalanmış.

Tarkan'a ödenen 3 milyon 540 bin liralık kaşe ücreti de dikkate alındığında teknik personelin ulaşım ve konaklama giderleri hariç belediye kasasından harcanan para 29 milyon lirayı bulmuş. Tarkan iki saat sahnede kaldı, parayı kaptı. Konser öncesi ise ücret almadığını iddia etmişti.

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