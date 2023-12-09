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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023, 11:40 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 12:44

💥 Maltepe'de Korkunç Anlar Kamerada: Sobaya Tiner Döktü 🔥 Alev topuna döndü 🚑 Dehşet anları videosu izle 🚒

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan alüminyum atölyesinde ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç. patlama sonrası ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte dehşet anları videosu...

Maltepe'de bir atölyede ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç. patlama sonrası ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan alüminyum atölyesinde meydana geldi. 3 çalışan ısınmak için sobayı yaktı. Çalışanlardan Z. Ç. elindeki tiner dolu tenekeden bir bölümünü sobayı tutuşturmak için döktü. Soba alev aldı. Yanına bir arkadaşı da gelerek soba başında bir süre ısındı. Alevler etkisini yitirince Z.Ç. elindeki teneke kutudan tekrar tiner dökmek istedi. Ancak bir anda patlama oldu. Z.Ç alevler arasında kaldı. Can havli ile alevlerden korunmak için atölye içinde koşmaya başlayan Z.Ç. kendini yere bıraktıktan sonra iş arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, patlama sonrası ağır yaralanan Z.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Z.Ç.'nin tedavisi sürerken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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