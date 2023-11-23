Uzun yıllardır CHP'li isimler tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları bitmek bilmedi... Verilen sözler tutulmazken şehirde çöp, su ve koku sorununa bir türlü çözüm bulunamadı.

Raporda Buca Metrosu ihale sürecinde maddi kayıp yaşandığı belirtildi ve adli süreç başlatılması istendi. Ayrıca iki ilçenin nazım imar planının bulunmadığı, Basmane Çukuru konusunda adım atılması gerektiği gibi çok sayıda bulgu yer aldı.

Yeniasır'da yer alan bilgilere göre Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılına ilişkin harcamalarıyla ilgili raporu tamamladı. Çok sayıda bulgunun yer aldığı raporda şirketlerin zarar ettiği, şirket yönetimlerinde zafiyetler olduğu ve yönetici vasfına haiz olmayan kişilerin görevde olduğu belirtildi.

TAŞINMAZ TAHSİSLERİ

Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş taşınmazların ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından Büyükşehir'e yapılan taşınmaz tahsislerinin muhasebe kayıtlarına alınmadığı belirtildi. Sayıştay, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Büyükşehir'e yapılan taşınmaz tahsislerinin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Raporda, işçi personel için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı belirtildi.

Sayıştay raporunda, "Belediyenin hizmet alım sözleşmesi kapsamındaki işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılması ve bu karşılık tutarlarının faaliyet gideri olarak muhasebe kayıtlarına yansıtılması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

GENEL AVANS UYGULAMASI

Avans verilmesini gerektirecek şartlar oluşmadığı halde alımlar için avans verilerek ödemelerin gerçekleştirildiğine dikkat çeken raporda, bu harcamaların ihale mevzuatı hükümlerine uyulmayarak genel bir uygulamaya dönüştürüldüğü aktarıldı. Sayıştay, avansın istisnai bir ödeme yöntemi olduğuna dikkat çekerek ivedi ve zorunluluk gerektiren hallerde düzenlemelere uygun olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Bazı ilçe merkezlerinde ve büyük yerleşim alanlarında nazım imar planının bulunmadığına dikkat çeken Sayıştay raporunda, "2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda da belirtildiği üzere, üst kademe planlar, alt kademedeki planlara mekânsal nitelikte hedef koyan, yol gösteren, ilke belirleyen, yönlendiren ve standart getiren planlar olması sebebiyle düzenli kentleşme için Belediyenin görevi olan bu planların yapılması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. Sayıştay raporunda Büyükşehir'in ilçe belediyelerinden alması gereken çevre temizlik vergisi payının takibinin yapılmadığı vurgulandı. Öte yandan Sayıştay, sınava girmeden teknisyen, tekniker, mühendisliğe ve müdürlüğe atama yapıldığına dikkat çekerek atamaların iptalini istedi.

EKMEK SATIŞ BÜFELERİ 3'ÜNCÜ KİŞİLERDE

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'ne verilen 103 adet ekmek satış büfesinin ihale yapılmaksızın üçüncü kişilere verildiği tespit eden Sayıştay, "Belediye şirketine meclis kararıyla işletmesi devredilen büfelerin şirket tarafından üçüncü kişilere işletmesinin devrinin ihale şartnamesi düzenlenerek ihale yoluyla şeffaf, rekabete uygun ve saydamlığı sağlayacak şekilde, sürenin belirli olması gibi hususları da içerecek biçimde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre verilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.