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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 00:40 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 00:40

Uğur Dündar'a babalık davasında Suphiye Orancı'nın kuzeninden Çınar Otel itirafı

Metin Akpınar'ın kızı çıkan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu açıkladı. Dündar çelişkili DNA raporu ile iddiayı yalanladı. Orancı ile tanışmadığını anlattı. Ancak Orancı'nın kuzeni bombayı patlattı. Kuzen H.G. "Suphiye ile Yeşilköy’deki Çınar Otel’e gittik. Orada Uğur Dündar’ı gördü ve selamlaştılar.” dedi. Orancı'nın kuzenini doğrular nitelikteki itiraflar ise Uğur Dündar'ın CHP yandaşı Sözcü gazetesindeki köşesinden çıktı. Dündar, 14 Mart tarihindeki köşe yazısında gençliğinde Çınar Otel'de cankurtaran olduğunu söylemişti. Dündar, "Harçlığımı çıkarmak için işe girdim. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı" ifadelerini kullanmıştı. Gazetecinin 1970'li yıllarda oteldeki diskoteği işlettiği de öğrenildi.

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