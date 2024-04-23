SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024, 23:16 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024, 23:23

Korhan Berzeg bulundu mu? Uzman ekipler bölgeyi alt üst etmişti... Gönen'de iskelet parçaları bulundu! Biri kartvizit mi bıraktı?

Balıkesir Valiliği, Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve kemik parçalarının bulunduğu bölgenin inceleme altına alındığını, araştırma faaliyetlerinin ettiğini açıkladı. Valiliğin flaş açıklaması A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında ele alındı. Uzman isimlerin detaylıca arama yaptığı bölgede ortaya çıkan iskelet parçaları ''Biri kartvizit mi bıraktı?'' sorusuna yanıt aratır oldu. İşte Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybına dair yaşanan son dakika gelişmeleri...

Korhan Berzeg'in kaybında flaş gelişme: ''İskelet parçaları bulundu!''

SIRADAKİ VİDEO
Ankaragücü'nün golü VAR'dan döndü!
23.04.2024Salı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ''Öğretmen Atama'' açıklaması!
23.04.2024Salı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Irak'taki ortak harekat merkezi ve ABD'den alınacak F-16'larla ilgili flaş açıklama!
23.04.2024Salı
Korhan Berzeg bulundu mu? Ekonomist Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında flaş gelişme: İskelet parçaları bulundu!
23.04.2024Salı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 23 Nisan'ı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile beraber kutladı!
23.04.2024Salı
Bunlar da Var
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı! 00:46
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
25.04.2024Perşembe
İZLE I Trabzonspor 3 - 2 VavaCars Fatih Karagümrük GENİŞ ÖZET 09:37
Trabzonspor 3 - 2 Karagümrük (GENİŞ ÖZET)
25.04.2024Perşembe
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını! 01:36
DEM Parti il binasına terör baskını!
25.04.2024Perşembe
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı 01:03
Yüzleşme zamanı! Banu Parlak Adliyede!
25.04.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA