Balıkesir Valiliği, Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve kemik parçalarının bulunduğu bölgenin inceleme altına alındığını, araştırma faaliyetlerinin ettiğini açıkladı. Valiliğin flaş açıklaması A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında ele alındı. Uzman isimlerin detaylıca arama yaptığı bölgede ortaya çıkan iskelet parçaları ''Biri kartvizit mi bıraktı?'' sorusuna yanıt aratır oldu. İşte Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybına dair yaşanan son dakika gelişmeleri...