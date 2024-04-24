Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya ile ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Almanya'ya "Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları kaldıralım" çağrısında bulunan Erdoğan, terörle mücadele konusunda da somut adım beklediklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Gazze de vardı... "İsrail yönetiminin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarını ve katliamlarını gündemden düşürme çabalarına prim verilmemesi gerekiyor" diyen Erdoğan, "Gazze'deki manzarayı Alman dostlarımız da görmeli" dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çekerek "Gazze’deki insani durumu düzeltmek zorundayız" dedi. Steinmeier, "Dünyadaki hiçbir ülkeyle Türkiye'yle olduğu gibi yoğun dostane ve ailevi ilişkimiz yok" diye konuştu.