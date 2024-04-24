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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 17:01 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 17:02

Başkan Erdoğan ve Steinmeier'den ortak açıklamalar! Ticarette hedef 60 milyar dolar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya ile ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Almanya'ya "Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları kaldıralım" çağrısında bulunan Erdoğan, terörle mücadele konusunda da somut adım beklediklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Gazze de vardı... "İsrail yönetiminin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarını ve katliamlarını gündemden düşürme çabalarına prim verilmemesi gerekiyor" diyen Erdoğan, "Gazze'deki manzarayı Alman dostlarımız da görmeli" dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çekerek "Gazze’deki insani durumu düzeltmek zorundayız" dedi. Steinmeier, "Dünyadaki hiçbir ülkeyle Türkiye'yle olduğu gibi yoğun dostane ve ailevi ilişkimiz yok" diye konuştu.

Başkan Erdoğan ve Steinmeierden ortak açıklamalar! Ticarette hedef 60 milyar dolar... | Gazzedeki manzarayı Almanlar da görmeli
Başkan Erdoğan ve Steinmeier'den ortak açıklamalar! Ticarette hedef 60 milyar dolar... | "Gazze'deki manzarayı Almanlar da görmeli"

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