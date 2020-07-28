Türkiye 'Kimse emir veremez' demişti... ABD'nin "Osman Kavala" isteğine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek!

28.07.2020 17:40

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin bu isteğine 'Kimse emir veremez' şeklinde açıklamayla karşılık vermişti. İşte detaylar...

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz'a ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala hakkında açıklamada bulundu. Her fırsatta Türkiye'nin dış güçlerin egemenliği altında hareket ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlerinin aksine yine dış odakların sözcülüğünü yaparcasına aynı gün içerisinde Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi.

ABD İSTEDİ KILIÇDAROĞLU DA DESTEKLEDİ

Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."





Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yabancı devletlerin ekseninde hareket ettiğini, bu devletlerin çıkarlarını gözettiğini dile getirdiği yönündeki sözlerini unutarak ABD'nin Osman Kavala için yaptığı açıklamayı destekleyerek serbest bırakılmasını istedi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE YANIT GECİKMEMİŞTİ: KİMSE EMİR VEREMEZ !

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'ya İlişkin Açıklaması Hakkındaki Soruya Cevabı" başlığıyla yayınladığı açıklama şu şekilde:

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adıgeçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır.

Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.