Müge Anlı kendisini mesaj yoluyla taciz eden sapığı canlı yayında ifşa etti! İşte o anlar...

28.07.2020 17:51

Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, programının bugün ki canlı yayınında kendisini mesaj yoluyla taciz eden sapığı ifşa etti. Araştırmacı Gazeteci, kadınlara çeşitli mesajlar atarak gelen cevaplar üzerine birliktelik kurma peşinde olan kişinin kendisine attığı mesajı okudu ve ''İşte sosyal medyadan böyle tanışılıyor sonra da terk ediliyorsunuz'' sözleri ile internet yolu ile duyguları sömürülen kişileri de uyardı. Müge Anlı, ''Seni savcılığa şikayet eder, neredeysen buldururum ama hiç vaktim şu ara'' deyip durumu savuşturduğunu ve bir daha da arayan kişi tarafından aranmadığını gülerek anlattı. İşte o anlar...