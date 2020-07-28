SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

28.07.2020 17:11

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir" dedi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Levent Eke aktardı...

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasına tepki gösterdi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. Osman Kavala'nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur." dedi.

"STATÜKODAN BESLENEN BİR SİYASET KÖHNELİĞİDİR"

Bugüne kadar her darbe dönemini müteakiben iktidar mevkiine ulaşan CHP'nin 37'inci Olağan Büyük Kongresi'nde dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi, statükodan beslenen bir siyaset köhneliğidir.