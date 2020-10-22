Türkiye düşmanları amacına ulaşamadı! Katar'dan Türk ürünlerine destek kampanyası!

ABD kuklası Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasından beklenen desteği görmezken, Katar'da Türk ürünlerine destek kampanyası başlatıldı. Katar esnafı, Türk ürünlerini öne çıkartarak vatandaşlardan sadece bunları almasını istedi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesi, Türk ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlatmıştı. Türk ürünlerine karşı başlatılan "yarı resmi boykot" kampanyası için hem tüketicilere hem de sektördekilere baskı yapılsa da boykot çağrısı istenilen desteği görmedi.

"SADECE TÜRK ÜRÜNÜ ALIN"

Yenişafak'ta yer alan habere göre Türkiye'ye verilen destek mesajlarının ardından, Katar'da Türk ürünlerinin alınmasına yönelik kampanya başlatıldı. Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi. Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.