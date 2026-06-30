Samsun Bafra'da otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 13:14

Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, yürekleri dağladı. Samsun-Sinop kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu karı-koca hayatını kaybetti.

Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Tıra Saplandı

Kaza, sabah saat 10.40 sıralarında Samsun-Sinop kara yolu Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden Bafra yönüne doğru ilerlemekte olan Hüseyin Bulut idaresindeki 55 AHA 976 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Hızla savrulan otomobil, yolun sağ tarafında banket dışında park halinde duran 16 BEK 785 plakalı çekici ile buna bağlı olan 16 AUE 519 plakalı yarı römorkun arka kısmına adeta ok gibi saplandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu derhal jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Feci Kazada Karı-Koca Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan sürücünün eşi Gönül Bulut'un olay yerinde feci şekilde can verdiği belirlendi.

Araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Hüseyin Bulut ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak ambulansla hızla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz sürücü, burada doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada yaşamını yitiren karı-kocanın acı haberi yakınlarını yasa boğarken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.