Azerbaycan ordusunun kamikaze İHA'sı: İti Qovan

Azerbaycan ordusu, üretim lisansına sahip olduğu Orbiter 1K kamikaze ihalarını yeniledi, ismini değiştirdi. Üretim tesisinden yayınlanan görüntülerde insansız hava aracının kanatlarına, cihaza verilen isim olan "İti Kovan" adının verildiği görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Karabağ'daki Ermeni askerlerinin kaçışları için "iti kovar gibi kovduk" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Hem karadan hem de havadan Ermeni cephelerini abluka altına alan Azerbaycan ordusu, bölgenin kurtarılması için var gücüyle çaba mücadele ediyor. Azerbaycan ordusunun envanterindeki önemli silahlardan biri olan Orbiter 1K kamikaze ihalarına yeni bir isim verildi: İti Qovan yani iti kovan.

KAMİKAZE İHA'YA YENİ İSİM

İsrail menşeli Orbiter 1K'ların üretim lisansına sahip olan Azerbaycan, silahların üretim tesisinde yaptığı değişiklik ile cihazların kanat kısımlarına "İti Qovan" yazmaya başladı. Azerbaycan envanterindeki etkili silahlardan biri olan Orbiter 1K'ya verilen isim, daha önce de Azerbaycan gündeminde pek çok kez gündem olmuştu.

ALİYEV DUYURMUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan işgali altındaki bölgelerin nasıl geri alındığını anlatırken, "Ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovuyor, kovacak" ifadesini kullanmıştı.