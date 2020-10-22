Fransız gazeteci Macron ve Fransa hükümetinin İslam karşıtlığını anlattı: Müslümanlara savaş açtı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı sözleri Fransa’da islamofobiyi tetikleyerek, Fransız toplumundaki Müslümanlar için Fransa’da yaşamayı imkansız hale getirdi. ‘’İslam bugün kriz içinde olan, kriz yaşayan bir dindir’’ sözleri ve benzer birçok açıklamasıyla açıkça provokasyon yapan Macron, müslümanlara adeta aba altından sopa gösteriyor. A Haber’e konuşan Fransız gazeteci ve aktivist Selma Ajam, Fransa’da Müslümanların içinde bulunduğu durumu anlattı. Fransa’nın iki yüzlü bir tavır sergilediğini bildiren Ajam, Fransa’da başörtüsüyle çalışmaya izin verilmediğini kaydederek Türkiye’nin daha özgür bir ülke olduğunu kaydetti.