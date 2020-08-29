Haberler Video Haber Videoları Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden Büyük Taarruzun 98'inci yılında gövde gösterisi

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden Büyük Taarruzun 98'inci yılında gövde gösterisi

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden Büyük Taarruzun 98'inci yılında gövde gösterisi
29.08.2020 14:07

MSB: Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi.


Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi." ifadelerine yer verildi.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, Gösteri/Selâmlama Uçuşu'nun görüntülerine yer verildi.

Haber Videoları