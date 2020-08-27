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    • 27.08.2020 13:29
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    'ndan 'da gövde gösterisi! için uçtular

    Son dakika haberi... Türk 'nin akrobasi i , 'un 98'inci yıl dönümünde 'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.

    Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
    30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk 'nin akrobasi i semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan 6 uçak ilk olarak Hıdırlık Mesire Alanı ile Karahisar Kalesi arasına ay yıldız figürü çizdi, ardından da şehrin üzerinde akrobatik hareketler yaptı.



    Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Kimi cep telefonlarıyla Türk Yıldızlarının fotoğrafını çekerken kimi de gösteriyi videoya aldı.

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