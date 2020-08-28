KKTC Başbakanı Ersin Tatar: "Yunanistan, Türkiye'nin sabrını zorlamamasın!"

28.08.2020 23:34

Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği alanda Yavuz Sondaj Gemimize yaklaşan Yunan F-16’larını Türk F-16’ları engelledi. Yunanistan'ın bu provokatif eyleminin ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Tatar, Yunanistan kendi başına farklı bir taciz girişiminde bulundu. Ancak Türkiye, geçmişte olduğu gibi bu tacize de cevap verdi. Yunanistan, Türkiye'nin sabrını zorlamaya çalışmasın. Biz Türkiye ile birlikteyiz, yapılan çalışmaları kesinlikle yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.