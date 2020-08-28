Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği alanda Yavuz Sondaj Gemimize yaklaşan Yunan F-16’larını Türk F-16’ları engelledi. Yunanistan'ın bu provokatif eyleminin ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Tatar, Yunanistan kendi başına farklı bir taciz girişiminde bulundu. Ancak Türkiye, geçmişte olduğu gibi bu tacize de cevap verdi. Yunanistan, Türkiye'nin sabrını zorlamaya çalışmasın. Biz Türkiye ile birlikteyiz, yapılan çalışmaları kesinlikle yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: "Yunanistan, Türkiye'nin sabrını zorlamamasın!"
28.08.2020 23:34
- KKTC Başbakanı Ersin Tatar: "Yunanistan, Türkiye'nin sabrını zorlamamasın!"
- Gaziantep'te palet fabrikasında korkutan yangın!
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ebru Timtik'in posterini asan İstanbul Barosu'na: Yazıklar olsun!
- Gürsel Tokmakoğlu Yunan jetlerinin Doğu Akdeniz'deki tacizini A Haber'de yorumladı: Bu işler korsanlıkla olmaz
- Son dakika: Fenerbahçe, Enner Valencia transferini resmen açıkladı
- MSB görüntüleri paylaştı: Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi böyle engellendi
- Son dakika: Doğu Akdeniz'de Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi!
- Açlık grevinde ölen DHKP-C'li Ebru Timtik kızı Alev Emir’i terör örgütünden kurtarmaya çalışan anne Güler Emir’e bağırmış!
- Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'e çok net Suriye mesajı
- Son dakika: İki ayrı aranması bulunan FETÖ’cü hain çatı katından kaçmak üzereyken yakalandı
- Son dakika! YÖK açıkladı: 2020 YKS kayıt tarihleri uzatıldı
- Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz paniği: Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür