Haberler Haber Videoları Suriye ve Irak'a karadan harekat olacak mı? Emekli Hava Albayı Mustafa Hacımustafaoğulları'ndan Pençe Kılıç'la ilgili flaş değerlendirme

Suriye ve Irak'a karadan harekat olacak mı? Emekli Hava Albayı Mustafa Hacımustafaoğulları'ndan Pençe Kılıç'la ilgili flaş değerlendirme

Suriye ve Irak'a karadan harekat olacak mı? Emekli Hava Albayı Mustafa Hacımustafaoğulları'ndan Pençe Kılıç'la ilgili flaş değerlendirme
20.11.2022 08:14

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:31
Pençe Kılıç Harekatı'nın...
Haber 00:18
Suriye ve Irak'ın kuzeyine...
Haber 03:41
"Bedelini ağır ödeyecekler"
Haber 16:10
"Kuklacıyı biliyoruz"
Haber 09:23
İki terörist Azez'de
Haber 01:52
Başkan Erdoğan Putin ile...
Haber 04:22
Damadına kaçan kaynana şaşkına...
Haber 03:57
"Sınırları zorlayanlar var!"
Haber 09:19
"Akşener ve teşkilat...
Haber 01:26
Önce taciz sonra dayak! Genç...
Haber 03:57
Ahlam Albashir PKK ile nasıl...
Haber 09:37
EYT'de yıl, yaş, gün ödeme ve...

Son dakika haberi | Türkiye "Bir gece ansızın gelebiliriz" dediği Suriye ve Irak'a gece saatlerinde "Pençe Kılıç Harekatı" düzenledi. F-16'lar ve SİHA'larla düzenlenen operasyonda birçok nokta eşzamanlı olarak vuruldu. Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları A Haber canlı yayınında düzenlenen operasyonu değerlendirdi. Hacımustafaoğulları, hava harekatıyla birlikte kara harekatının da yapılıp yapılmayacağı ile ilgili olarak "Hava harekâtında öncelikle tespit edilen bütün hedeflerin vurulması amaçlanır. Buna müteakip hava harekâtı sona erer. Ardından planlandığı şekilde kara harekâtı sürdürülür." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik hava harekatı düzenledi. Harekat kapsamında önceden belirlenen hedefler tek tek vuruldu. A Haber ekranlarına bağlanan uzman isimler, harekata ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

"HAVA HAREKATI ÇOK UZUN SÜRMEZ"
Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, hava harekatının ardından karadan da operasyonun sürdürülebileceğini kaydetti. Hacımustafaoğulları, "Hava harekâtında öncelikle tespit edilen bütün hedeflerin vurulması amaçlanır. Buna müteakip hava harekâtı sona erer. Ardından planlandığı şekilde kara harekâtı sürdürülür. Bu harekâtta tespit edilen hedefler yarım saatte vurulursa yarım saatte, 2 saatte vurulursa 2 saatte bitirilir. Ancak hava harekâtı çok uzun sürmez." şeklinde konuştu.

"UÇAKLARIMIZI VURABİLECEK KAPASİTELERİ YOK"
Hacımustafaoğulları şu ifadeleri kullandı: "Şu anda çok ciddi bir istihbarat faaliyetlerimiz var. Elde edilen istihbarat çerçevesinde hedefler belirlenir ve bu hedefler vurulur. Sonuçta bir harekât yapılıyor. Ama onların ellerindeki silahlar bizim uçaklarımızı vurabilecek kapasiteden yoksun. Ancak alçak irtifada yapılan uçuş esnasında kısa menzilli füzelerle vurulma söz konusu olabilir. Onun dışında uçaklarımızın teröristler tarafından vurulabileceğini zannetmiyorum.

"TÜRKİYE GECE HAREKATINI SÜRDÜREBİLECEK KABİLİYETE SAHİP"
Gece harekâtı yapmak her silahlı kuvvetlerin başarabileceği harekât değildir. Gözle görüş söz konusu değildir. Hedeflerinizi tamamıyla gece görüş sistemleri ile vurmanız lazım. Türkiye gece harekâtını sürdürebilecek kabiliyete sahip.

Bölgede kara unsurları faaliyetlerini sürdürüyor zaten ancak bu harekâtla birlikte mutlaka farklı planlamalar yapılmıştır. Hava kuvvetleri kendisine gereken görevi yapar, kara kuvvetleri de harekâtın mütemmim bir şekilde sonlandırılması için gereken görevi icra ederler."

"EŞ ZAMANLI HAREKAT"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede terör örgütünün gereken cezayı aldıklarını söyledi. Caşın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni asla terörle yıldıramayacaklar. Şu anda kahraman pilotlarımız oradalar. Bunun bir eş zamanlı harekât olduğunu düşünüyorum. Hem karadan topçu harekâtıyla destekleniyor hem de hava harekâtıyla hedefler vuruluyor.

Sınıra yakın bölgelerde SİHA'larımız tarafından tespit edilen hedefler vurulmakta. Pilotlarımız ve topçularımızın uyumadığı görülüyor. O bebekleri öldürenlere TSK şimdi hesabını veriyor. Ama mertçe gidip de kalleşçe masum insanları öldürmek değil. Türkiye, uluslararası hukuk açısından meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır.

"EMPERYALİZMİN ELLERİ TEK TEK KESİLİYOR"
Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi cezalandırmanın geldiğini görüyoruz. Ayrıca sabah MİT 11 tane DEAŞ'lıyı yakaladı. O halde, emperyalizmin elleri tek tek kesiliyor. Onun tetikçisi olan PKK/PYD/YPG'liler de gereken cezayı alıyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA