TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kalleşleri vuruyor! HDPKK'dan ağlama sesleri geliyor: Elebaşı Mazlum Kobani de zırladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesine hava harekatı başlattı. Gece saatlerinde havalanan çok sayıda savaş uçağı Suriye'de PKK/YPG mevzilerini ateş altına aldı.
HESAP ZAMANI!
Milli Savunma Bakanlığı resmi soyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleniğini duyurdu.
Bakanlık, paylaşımında "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermişti.