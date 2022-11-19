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    • 20.11.2022 01:47
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    • 20.11.2022 02:09
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    TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kalleşleri vuruyor! HDPKK'dan ağlama sesleri geliyor: Elebaşı Mazlum Kobani de zırladı

    Kahraman ordumuzun Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatı sonrası HDPKK'nın etekleri tutuştu. HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulundu. Öte yandan PKK/YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani "Güvenli bölgelerimizin bombalanması tüm bölgeyi tehdit ediyor" açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Harekat sonrası HDPKK ve Mazlum Kobani ağlıyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesine hava harekatı başlattı. Gece saatlerinde havalanan çok sayıda savaş uçağı Suriye'de PKK/YPG mevzilerini ateş altına aldı.

    HESAP ZAMANI!
    Milli Savunma Bakanlığı resmi soyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleniğini duyurdu.



    Bakanlık, paylaşımında "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor" ifadelerini kullandı.



    BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermişti.



        "BİR GECE ANSIZIN"
        Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, operasyonu doğruladı. Paylaşımına, "Bir gece ansızın..." notunu düşen Çelebi, savaş uçaklarına ait görsellere yer verdi.



        HDPKK AĞLAMAYA BAŞLADI
        Türk askerinin başlattığı operasyon HDP ve PKK cephesinde büyük panik yaratırken özellikle örgüt mensuplarıyla birlikte HDP'nin Avrupa Temsilciliği hava harekatının durdurulması çağrısında bulundu.



        ELEBAŞI KOBANİ DE ZIRLADI
        PKK/YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani "Güvenli bölgelerimizin bombalanması tüm bölgeyi tehdit ediyor" açıklamasını yaptı.
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