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    • 20.11.2022 06:43
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    • 20.11.2022 06:55
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    SON DAKİKA! Türkiye Pençe-Kılıç harekatıyla nereleri vuruyor? İşte Suriye ve Irak'ta vurulan bölgeler

    Son dakika haberine göre Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütleriyle mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Bölgede bulunan PKK/YPG güçleri, Pençe Kılıç harekatıyla F-16'lar ve SİHA'lar ile vuruldu. Operasyona karadan da topçu desteği verildi.

    takvim.com.tr
    Türkiye Pençe-Kılıç harekatıyla nereleri vuruyor?

    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesi sürüyor. Terörü bölgeden temizlemekte kararlı Türk ordusu, teröristlerin yuvalandığı bölgelere bir darbe daha vurdu.

    Suriye'de ABD'nin silah ve mühimmat desteğinin de verildiği terörist mevzileri dahil, Irak'ın kuzeyinde belirlenen hedefler tek tek imha edildi.

    SURİYE VE IRAK'TA VURULAN BÖLGELER
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ağırlıklı icra ettiği, karadanda topçu desteğinin verildiği operasyonda, Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri ateş altına alındı.

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    ABD’li komutandan PKK/YPG’li teröristlere tebrik
    Haberler Güncel SON DAKİKA! Türkiye Pençe-Kılıç harekatıyla nereleri vuruyor? İşte Suriye ve Irak'ta vurulan bölgeler
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