Son dakika: Van'da kaza ve çığ şehitlerine veda |Video 06.02.2020 10:28

11 asker, 8 korucu ve Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor. Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı.

Van Bahçesaray'da gerçekleşen çığ felaketlerinde şehit olan 11 asker ve 8 korucu ile bir Hakkari şehidi için tören düzenleniyor. Şehitler törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

JANDARMA FİLO KOMUTANLIĞINDA TÖREN

Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı ve tören için masalara konuldu. 11 Güvenlik görevlisi, bir de Çukurca'da şehit olan bir güvenlik görevlisi olmak üzere 12 asker ve 8 güvenlik korucusu memleketlerine uğurlanıyor.

Saygı duruşu ve duaların ardından şehitler memleketlerine ulaştırılacak.





KASTAMONU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak- Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in şehit olduğu haberi, Deniz'in Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan anne Behiye ve baba Recep Deniz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akraba ve komşuları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit evinin bulunduğu mahalle, komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞ DÜŞTÜ

Van- Bahçesaray yolunda önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de dün çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ali Deniz ile Fatma Deniz çiftine acı haber, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş ve askeri yetkililer tarafından verildi. Deniz çifti, 5 çocuklarından en büyüğü olan Mesut Deniz'in şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan ailenin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in cenazesi, bugün ikindi vakti düzenlenecek.