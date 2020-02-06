Son dakika: Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması! Canan Karatay Koronavirüs'ten korunma yollarını anlattı |Video 06.02.2020 09:57

Koronavirüs paniği tüm dünyayı sardı. 12 Aralık tarihin ilk defa Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüsü kısa sürede bölgeye yayıldı ve 28 binin üzerinde insana bulaştı. Toplamda 565 kişinin hayatını kaybettiği salgın ile ilgili tedirginlik her geçen gün artarken, hastalığın tedavisinin bulunması için bilim adamlarının çalışmaları sürüyor. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr.Canan Karatay'dan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan öldürücü salgın koronavirüs ile ilgili bomba bir açıklama geldi. Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronavirüs hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Canan Karatay Koronavirüs'ten korunma yollarını anlattı.

Çin'de birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü de değerlendiren Canan Karatay şöyle konuştu:

"Koronavirüsünden bahsedelim. Bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur. Mangalda kül bırakmıyorlar sevgili medyamız tabii ki. Virüsler hücre içine girer. Yani bir hayvanın, bir insanın akciğerine. Bu koronavirüs, akciğerdeki hücrelerin içine giriyor, solunum yoluyla bulaşması o demek. Ve o hücre içine virüs büyür, çoğalır. Yani hücrenin içindeki besini kullanarak çoğalır ve de hücreyi parçalar. Sıkıntı da oradan başlar. Bütün grip enfeksiyonları aynı. Virüsler aynı değişmiyorlar. Çok ufak her sene kılıf ve renk değiştiriyor. Çok üçkağıtçılar yani halledemiyor insanlar. Bu kadar teknoloji ilerledi, asırlardan beri, dünya kurulduğundan beri daha virüsleri halledemedik. O halde hücre içine girmesini biz önlememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım."

Karatay, konuşmasını Mevlana'nın 'Bir delil ile 40 alimi yendim ama 40 delil ile bir cahili yenemedim' sözüyle bitirdi.