Bahçesaray'da önceki gece tonlarca kar kütlesi minibüsü yuttu. 5 kişi ölürken 6 kişi kurtuldu. 200 kişilik ekip, kalan 2 vatandaş için bölgeye koştu. Ancak aynı noktada dün ikinci felaket oldu. Dağdan kopan beyaz kabus, bu kez kurtarma timlerini vurdu. Sivil ve askerlerin de aralarında bulunduğu 33 kişi şehit...
BEYAZ KABUSTAN NOTLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay sonrası hemen bölgeye gitti.
75 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Felaketin olduğu bölge çığ riskine karşı tahliye edildi.
Facianın adli yönden soruşturulması için de 5 savcı görevlendirildi.
KARALAR BAĞLADIK
Van'da bir minibüsün üzerine çığ düştü. 5 kişinin hayatını kaybettiği yerde kurtarma çalışmaları yapılırken ikinci kez çığ faciası yaşandı.
Toplam 38 vatandaşımız şehit oldu...
Van Bahçesaray'da önceki gün akşam saat 17.00 sıralarında bir yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü. Minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Dün öğle saatlerinde ise minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi kurtarma çalışmalarında ikinci defa çığ faciası yaşandı.
Olay yerindeki diğer ekibin çabaları sonucunda 75 kişi kurtarıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada "Toplamda 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çığ altında kalan 3 vatandaşımıza da ulaşmaya çalışılıyor. Çığ altında kalan ekipleri kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan çığ faciasıyla ilgili 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Bahçeli, "Milletçe başımız sağolsun. Yaralananlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
KENDİM ÇIKTIM
Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, çığ altında kaldı.
Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da çığ altında kaldı. Orhan, tedavi görüyor...
ZAMANLA YARIŞ
12.02: Çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine ikinci çığ düştü.
12.26: AFAD, bölgede ikinci kez kurtarma çalışması başlattı.
13.20: AFAD ekipleri, 6 kişiyi çığ altından çıkartıp hastaneye gönderdi.
14.39: Üçüncü kez çığ tehlikesi olduğu açıklandı.
15.15: Çığ altında 30 aracın olduğu belirtildi.
16.07: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan Bahçesaray'daki olay yerine hareket etti.
16.16: AFAD açıklama yaptı: Van'da 38 kişi hayatını kaybetti. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. 75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderildi.
17.10: Çığ riskine rağmen AFAD ve gönüllülerden oluşan 200 kişilik ekip çalışmaları hızlandırdı.
18.30: Havanın kararması nedeniyle kurtarma çalışmalarına yarın (bugün) devam edilecek.
Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları geç saatlere kadar devam etti. 7'den 70'e herkes, yaralıları kurtarmak için seferber oldu...
JAK TİMİ VAN'DA
TSK Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) ekipleri, dün Ankara'dan Van'a uçtu...
75 KİŞİ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Soylu, çığ faciasının ardından hemen bölgeye uçtu. Çığ altındaki 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken yaşandığını belirtti. "Ülkemizin başı sağolsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. 75 kişiyi kurtardık. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına yarın (bugün) devam edilecek" dedi.
ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI
Bölgede zorlu hava koşulları altında arama çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Çalışmalara destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam etti.
Felaketten yaralı kurtulan AFAD İl Müdürü Osman Uçar, dehşeti anlattı: Olay yerinde 200 kişi çalışıyorduk. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Sonrasını hatırlamıyorum.
BEYAZ KABUSTAN NOTLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay sonrası hemen bölgeye gitti.
75 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Felaketin olduğu bölge çığ riskine karşı tahliye edildi.
Facianın adli yönden soruşturulması için de 5 savcı görevlendirildi.
KARALAR BAĞLADIK
Van'da bir minibüsün üzerine çığ düştü. 5 kişinin hayatını kaybettiği yerde kurtarma çalışmaları yapılırken ikinci kez çığ faciası yaşandı.
Toplam 38 vatandaşımız şehit oldu...
Van Bahçesaray'da önceki gün akşam saat 17.00 sıralarında bir yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü. Minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Dün öğle saatlerinde ise minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi kurtarma çalışmalarında ikinci defa çığ faciası yaşandı.
Olay yerindeki diğer ekibin çabaları sonucunda 75 kişi kurtarıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada "Toplamda 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çığ altında kalan 3 vatandaşımıza da ulaşmaya çalışılıyor. Çığ altında kalan ekipleri kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan çığ faciasıyla ilgili 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Bahçeli, "Milletçe başımız sağolsun. Yaralananlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
KENDİM ÇIKTIM
Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, çığ altında kaldı.
Uçar, kar kütlesinin altından kendi imkanlarıyla kurtulduğunu açıkladı.
Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da çığ altında kaldı. Orhan, tedavi görüyor...
ZAMANLA YARIŞ
12.02: Çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine ikinci çığ düştü.
12.26: AFAD, bölgede ikinci kez kurtarma çalışması başlattı.
13.20: AFAD ekipleri, 6 kişiyi çığ altından çıkartıp hastaneye gönderdi.
14.39: Üçüncü kez çığ tehlikesi olduğu açıklandı.
15.15: Çığ altında 30 aracın olduğu belirtildi.
16.07: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan Bahçesaray'daki olay yerine hareket etti.
16.16: AFAD açıklama yaptı: Van'da 38 kişi hayatını kaybetti. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. 75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderildi.
17.10: Çığ riskine rağmen AFAD ve gönüllülerden oluşan 200 kişilik ekip çalışmaları hızlandırdı.
18.30: Havanın kararması nedeniyle kurtarma çalışmalarına yarın (bugün) devam edilecek.
Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları geç saatlere kadar devam etti. 7'den 70'e herkes, yaralıları kurtarmak için seferber oldu...
JAK TİMİ VAN'DA
TSK Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) ekipleri, dün Ankara'dan Van'a uçtu...
75 KİŞİ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Soylu, çığ faciasının ardından hemen bölgeye uçtu. Çığ altındaki 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken yaşandığını belirtti. "Ülkemizin başı sağolsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. 75 kişiyi kurtardık. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına yarın (bugün) devam edilecek" dedi.
ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI
Bölgede zorlu hava koşulları altında arama çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Çalışmalara destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam etti.
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