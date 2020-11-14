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SON DAKİKA: Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papazından geri vites: Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz

SON DAKİKA: Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papazından geri vites: Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz
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Son dakika haberine göre, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların başladığı ilk günlerde silahla poz veren papaz Hovhannes, müzakere masasına oturmak istediğini söyledi. Ermenistan’ın resmi onaylı twitter hesabından elinde silahla poz veren papazın fotoğrafı paylaşılmıştı.


Azerbaycan ile Ermenistan arasında 6 hafta boyunca devam eden çatışmalar son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti.

Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı.

SİLAHLI POZ VEREN ERMENİ PAPAZ
Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor.

Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi.


BBC'ye konuşan papaz, "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.


AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN, ASKER CESETLERİNİ KARŞILIKLI İADE ETTİ
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

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