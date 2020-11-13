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    • 13.11.2020 09:22
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    • 13.11.2020 09:22
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    SON DAKİKA: Ermenistan'da ilk istifa geldi: Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa etti

    Son dakika haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifa ettiğini açıkladı. Ermenistan'da muhalefet partileri de Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için ültimatom vermişti.

    DHA
    Ermenistan'da ilk istifa geldi

    'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

    Hovhannisyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan 'bilgi alanı'nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir" diye belirtti.



    "KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM"
    Hovhannisyan istifa açıklamasında, "Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım" ifadelerini kullandı.

    "Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum" diyen Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.

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